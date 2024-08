TS – Sancho Giuntoli prepara il botto finale di un super mercato Juve

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 27 agosto 2024) 2024-08-27 20:51:58 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Koopmeiners ha sostenuto le visite mediche. Si chiude una trattativa lunga come una saga fantasy, visto che tutto era iniziato ad aprile, quando l’olandese era diventato l’obiettivo numero uno della campagna acquisti bianconera. Ma forse non si chiude ildellantus perché c’è un giocatore che sta aspettando gli ultimi tre giorni per piombare a Torino. Si tratta di Jadon, l’esterno classe 2000 che allo United è ai margini del progetto. Lantus lo ha chiesto in prestito fin dall’inizio dele, finora, lo United non ha accettato le condizioni bianconere che prevedono anche il pagamento di metà dell’ingaggio.