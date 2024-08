Sinner una vittoria per spazzar via i dolori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Idel giovanesono diluiti dal sudore della fronte sulla soglia dell’ultimo Slam. Le "notti insonni di Wimbledon" dopo il caso doping sembrano un ricordo lontano quando a Jannik tocca scendere in campo per il debutto agli Us Open contro Mackenzie McDonald (oggi non prima delle 19,30). L’azzurro prima indagato e poi assolto da un tribunale indipendente per assunzione involontaria di Clostebol risponde ai dubbi dei colleghi – pure dei big – con un secco: "Sono stato trattato come tutti gli altri". Le voci di corridoio rimbalzate dai social alla carta pesano come macigni sulla schiena del ragazzo Slam, mentre si vocifera pure di una rottura con la sua ragazza tennista Anna Kalinskaya. E il debutto scotta più che mai, anche se arriva contro un avversario già battuto nettamente tre volte: la prima, nel 2021, regalò a Jannik il suo primo Atp 500.