Quentin Tarantino spegne le speranze di realizzare il suo film su Star Trek

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 27 agosto 2024)lediil suosuledi dirigere il presuntodiè stato uno dei numerosi registi che hanno sviluppato una versione di4. Il regista d iPulp Fiction ha lavorato alla sua idea disucon lo sceneggiatore Mark L. Smith nel 2018 e nel 2019, mentrestava girando Once Upon a Time in Hollywood. Tuttavia, nel gennaio 2020,ha deciso di non portare avanti la sua idea disu, anche se da allora unovietato ai minori diè stato oggetto di speculazioni. Durante la trasmissione Club Random con Bill Maher,ha risposto definitivamente se avrebbe mai diretto undi