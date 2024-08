Quanto costa partecipare a un matrimonio in Italia?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 27 agosto 2024) Che settembre fosse il mese più amato dagli sposini per la loro cerimonia è abbastanza risaputo. Lo ha confermato anche un recente sondaggio di.com. Ma sapete anche nel dettaglio apossono ammontare le spese di partecipazione a un? A dare qualche dettaglio in più (e dei consigli) è banca N26, secondo cui, riferendosi a fonti come The Knot e Fortune, il costo medio a invitato è aumentato del 110% rispetto al 2021. In soldoni, si spendono circa 540 € a persona tra vestiti, regalo eventuale viaggio raggiungere la meta del. E si tratta di investimenti veri e propri. Le destinazioni esotiche o le location lontane dalle grandi città possono far lievitare i costi fino a oltre 500 € a persona per un weekend. Costi che aumentano fino a 1.105 € e 1.125 € nel caso di matrimoni all’estero.