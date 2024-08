Oltre mille tifosi alla palestra Porelli tra applausi e cori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Più di un migliaio divirtussini hanno letteralmente invaso lanel tradizionale allenamento a porte aperte che dà il viastagione. Quella di ieri è stata una giornata, però, diversa da tutte quelle che sono state vissute nelle estati precedenti. Il passato recente e remoto si è mescolato con il presente e con il futuro creando una atmosfera magica. Era presente Isaia Cordinier che, dopo le fatiche olimpiche, in mattinata, ha raggiunto le Due Torri e poi, una volta eseguite le visite mediche, si è subito unito al resto della squadra. Un gruppo che, in attesa del completo recupero di Andrejs Grazulis e di Devontae Cacok, si allenerà con i centri statunitensi Derek Cooke e Julian Gamble. Il primo è stato cercato dal club per superare questo momenti di difficoltà, mentre il secondo si è offerto di dare una mano avendo la V nera nel cuore.