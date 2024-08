Migranti Scholz scopre che la linea italiana è quella giusta Ma scivola nel ridicolo con la stretta sui coltelli

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 27 agosto 2024) Vertice in cancellaria a Berlino tra il cancelliere Olafe il leader dell’opposizione tedesca Friedrich Merz per discutere delle conseguenze dell’attentato di Solingen. Ieri, dopo il massacro commesso da un siriano arrivato in Germania nel 2022, costato la vita a tre persone oltre al ferimento di altre 8,ha annunciato unanelle politiche sulla immigrazione, con espulsioni deipiù veloci, arrivando a parlare di “deportazioni”. Oltre a questo il cancelliere ha parlato di unasulle armi,compresi. Si tratta di un annuncio che lascia perplessi, considerando che se un terrorista è intenzionato a fare una strage all’arma bianca anche un coltello da cucina può andare bene.