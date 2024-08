Marito e moglie narcotrafficanti in casa avevano cocaina e revolver | arrestata coppia di Rovato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Unadi coniugi è stata, in provincia di Brescia, con l’accusa di spaccio di droga. Si tratta di due cittadini albanesi, lei di 47 anni e lui di 53, che sono segnalati per un’intensa attività di traffico diai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Chiari. I militari, dopo aver effettuato indagini e pedinamenti, hanno deciso di effettuare una perquisizione nella loroconiugale, dove vivono insieme alla fidanzata diciannovenne del figlio, e lì hanno tun considerevole quantitativo di, più che sufficiente per soddisfare le esigenze del mercato locale e non solo. Hanno infatti sequestrato 1,3 chili died uncalibro 22 illegalmente detenuto.