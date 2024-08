LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | frazione mossa dopo il giorno di riposo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonamiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladella decimadella. Si riparteil primodicon unae qualche assenza, l’ultima delle quasi quella di Antonio Tiberi. L’azzurro, quarto in classifica, si è dovuto ritirare domenica, quando ha sofferto le altissime temperature. Inizia una seconda settimana semplicemente infernale, con tanta salita prevista tutti i giorni. Percorso esigente nei 160 chilometri che portano la carovana da Ponteareas a Baiona. Pronti via e c’è subito da affrontare l’Alto de Fonfria (15,4 km al 4,2%). Lunga discesa e parte pianeggiante centrale prima del gran finale, che non lascia respirare negli ultimi 60 km.