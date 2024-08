L’Estra mette il turbo Schemi e ritmi altissimi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Allenamento aserratissimi perPistoia che ieri è ritornata in palestra dopo la prima uscita di sabato sera contro la Libertas Livorno. Tribuna piena al PalaMelo con i tifosi che ancora una volta hanno voluto vedere da vicino la nuova squadra. Segno di entusiasmo unito a grande curiosità com’è del resto nello stile pistoiese visto che ogni anno le varie squadre che si sono succedute sono sempre state seguite con interesse fino dai primi passi. Coach Dante Calabria non si è fatto intenerire dal caldo torridondo sotto la squadra com’è nella sua idea di basket. Intensità, sforzo e voglia di comunicare sono gli aspetti che si sono visti in campo da parte dei giocatori biancorossi. In campo i giocatori parlano molto tra di loro, c’è voglia di aiutarsi, di aiutarsi, di tenere sempre alta l’attenzione.