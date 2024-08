L’assessore replica | Camminata per il clima l’accoglienza negata? Ma non funziona così

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Summer School ad Ancona: palestra per dormiredal Comune. MaBattino non ci sta: "Non mi era mai successo che qualcuno mi chiedesse una palestra per dormire coi sacchi a pelo", ladelcomunale all’università, Marco Battino. Che continua: "Il Comune non può concedere le palestre a chi le chiede per pernottare. Mica possiamo dare le chiavi, dall’oggi al domani. Immaginate se ad ogni convegno succedesse una cosa del genere", si lascia andare. La Summer School internazionale ha preso il via ieri, alla Mole Vanvitelliana. In 40 tra ricercatori e studenti da tutta Italia percorreranno la costa adriatica, da Ancona a Pescara, per studiare i cambiamentitici e l’impatto sulla costa.