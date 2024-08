La strana piramide a Roma sai perché venne costruita e cosa c’è dentro?

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 27 agosto 2024) Chi ha detto che anon si possono trovare monumenti di altre civiltà? Nei pressi della Porta San Paolo vi è la Paramide Cestia in stile Egizio. LEGGI ANCHE:– A Trastevere troverai una fontana davvero particolare, quando ci passi davanti osservala attentamente >> Si tratta di uno dei luoghi più suggestivi della città Eterna tanto che i turisti non possono fare a meno di ammirarla quando giungono nella Capitale. E voi sapete qual è la sua origine enasconde al suo interno?Cestia a: l’origine del monumentoCestia rimanda allo stile egizio, è alta 36 metri, con una base quadrata di circa 30 metri per lato. Il monumento è stato costruito tra il 18 e il 12 A.C. per essere il mausoleo di Gaius Cestius Epulo, un facoltosono. La sua forma rimanda ad un’opera funebre poiché si rifà alla moda dell’epocana, quando, nel 30 A. C.