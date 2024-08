Il vero motivo dell' arresto di Durov È risaputo la tesi dell' esperto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 27 agosto 2024) Censura o contrasto alle distorsioni del web? Le autorità francesi hanno prolungato la detenzione di Pavel, fondatore e capo di Telegram, dopo il suosabato per i presunti reati legati alla controversa app di messaggistica. Il 39enne miliardario è stato interrogato su presunti reati tra cui frode, traffico di droga, cyberbullismo, criminalità organizzata e promozione del terrorismo, e non ha preso provvedimenti per frenare l'uso criminalea piattaforma. Siamo nella zona grigia tra tecnologia e geopolitica.