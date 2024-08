Fognini-Machac oggi US Open 2024 | orario programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Fabiotorna a calcare i campi dell’US. Dopo la mancata partecipazione dello scorso anno, quando si fermò al primo turno di qualificazione, il tennista ligure è di nuovo nel tabellone principale e terrà a battesimo il ceco Tomasin una partita che non vede al momento un vincitore designato. Il ceco infatti non è che stia vivendo un momento da sogno: dopo la finale di Ginevra di maggio, persa con Casper Ruud,ha vinto la miseria di tre partite nel circuito maggiore, due soltanto al Roland Garros; il numero 40 al mondo ha vinto l’ultimo match a inizio luglio, al debutto di Wimbledon con David Goffin. Quello consarà il primo confronto in carriera. Il match tra Fabioe Tomassarà il secondo insul campo 10 dalle 11.00 di New York, le 17.00 italiane.