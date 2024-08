Danilo scomparso nel nulla | in treno verso la Romagna e poi la fuga dall’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Forlì, 27 agosto 2024 – Proseguono senza sosta le ricerche diScribano, 35 anni, residente a Ramacca, in provincia di Catania,da giovedì scorso mentre era in viaggio per raggiungere Forlì dove abita la sua ex fidanzata. La famiglia allertata dell’accaduto ha subito sporto denuncia e avviato le ricerche. Il 35enne avrebbe percorso in, senza soldi con sé, il lungo tragitto fino la. Durante il viaggio, vicino ad Ancona, il giovane sarebbe stato multato perché privo di biglietto; ma il ragazzo non è stato riconosciuto nonostante fossero già state diramate le ricerche. Arrivato quindi a Forlì,si è recato a casa dell’ex compagna, la quale preoccupata per il suo stato confusionale, ha chiesto l’intervento delle autorità e del 118. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’, è stato sottoposto alle cure del caso.