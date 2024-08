Da radar a monumento | Ecco il Gate Guardian

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Da qualche tempo guardando verso la base del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, delle due cupole dei, dopo tanti anni ne è rimasta solo una ma il vecchiodismesso, continuerà ad essere una parte fondamentale del Coa. Dopo anni di onorato servizio, infatti, ora diventa unposto davanti alla base e martedì 27 agosto alle 11 sarà inaugurato come nuovo "" della base aerea di Poggio Renatico. Ilè situato in un’area ben visibile da Via Ponte Rosso e dalla S.P. 50 che costeggiano il sedime militare, sulla quale è dunque posto il maestoso"MPR" ARES B, in servizio a Poggio Renatico dal 1972 al 2016, un’installazione che come aveva già fatto ilin servizio, caratterizzerà la linea d’orizzonte del paesaggio circostante.