Bari-Sassuolo oggi in tv | canale orario e streaming Serie B 2024 2025

(Di martedì 27 agosto 2024) Alle 20:30 di, martedì 27 agostoscenderanno in campo in occasione della terza giornata del campionato di. La partita sarà trasmessa in diretta tv eesclusiva su Dazn. Al San Nicola la squadra neroverde si presenta con quattro punti in classifica, frutto di una vittoria sul Cesena nello scorso turno e di un pareggio all’esordio contro il Catanzaro. La formazione di Fabio Grosso vuole imporsi subito nei piani alti dellaB e confermarsi seria candidata per la promozione, aspettando il recupero (ancora lungo) di Domenico Berardi. Di fronte unche spera di ritrovare il sorriso dopo una partenza da incubo con due sconfitte contro Juve Stabia e Modena.