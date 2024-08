Atletica Golden Gala Roma 2024 | programma orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Nella serata di venerdì 30 agosto lo stadio Olimpico disarà teatro del, valevole come tredicesimo e terzultimo appuntamento stagionale della Diamond League. La capitale d’Italia è pronta ad accogliere tante stelle dell’mondiale, tra cui ben 10 campioni olimpici nell’ultima edizione dei Giochi di Parigi e molti big del movimento italiano. Attesi per la precisione ben 20 azzurri, tutti a caccia di una buona prestazione nella tappa di casa del massimo circuito internazionale itinerante. Osservati speciali Marcell Jacobs (insieme a Chituru Ali) nei 100, Gianmarco Tamberi (con Stefano Sottile) nel salto in alto, Leonardo Fabbri nel peso, Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli, il bronzo olimpico nel triplo Andy Diaz e l’argento a cinque cerchi dei 10.000 metri Nadia Battocletti, iscritta sui 1500.