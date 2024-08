All' armi siam renziani | i big dem che vogliono Matteo E spunta il correntone

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 27 agosto 2024) In due settimane, sotto la canicola agostana, è diventato l'unico mattatore del campo largo. Confessioni, retroscena, provocazioni, insomma il solito armamentario diRenzi. Che naturalmente si è attirato l'astio di una parte importante dell'alleanza, i nemici di sempre: Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Roberto Speranza. Dall'altra parte, in modo più curiale, e in silenzio, c'è un'area del Pd, sostanzialmente la minoranza, che prepara il terreno al grande ritorno dell'ex segretario. Certo, legami del passato che per alcuni sono rimasti forti, ma soprattutto mero calcolo politico. Contro Elly Schlein. La realtà è che la corrente, che fino alla scorsa legislatura non a caso veniva definita «renziana», da quando la segretaria si è insediata al Nazareno, non tocca più palla.