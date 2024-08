Addio a Sven-Goran Eriksson l’allenatore gentiluomo del calcio mondiale

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 27 agosto 2024) Il mondo delè in lutto per la scomparsa di, uno degli allenatori più rispettati e ammirati a livello internazionale. Scomparso all’età di 76 anni,ha lasciato un segno indelebile nella storia del, in particolare in Italia, dove ha guidato la Lazio alla vittoria del secondo scudetto nel 2000. La notizia della morte diha scatenato un’ondata di cordoglio da parte di ex giocatori, colleghi e tifosi, che ricordano con affetto il suo stile di gestione e la sua personalità unica.ha sicuramente lasciato un vuoto difficile da colmare., foto Ansa – VelvetMagè nato in Svezia nel 1948 e ha iniziato la sua carriera da allenatore negli anni ’70.