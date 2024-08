Vlahovic avvisa | Juventus ora gioco diverso! Ci siamo con la testa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024)dopo la partita vinta dallacontro il Verona 0-3, in un’intervista su DAZN ha parlato del cambio di mentalità rispetto la scorsa stagione. TUTTO– Dusanè sicuro riguardo il cambio die di mentalità rispetto la scorsa stagione e manda un messaggio alla lotta per lo scudetto: «Sicuramente stiamo facendo un. Questo non vuol dire che toglie qualcosa all’ultimo anno. Oggi sono arrivati i due gol, ma sono contento per la squadra e come abbiamo interpretato la partita. Cosa ha dato Thiago Motta? Sta lavorando sull’aggressività e sull’atteggiamento della partita. Se ci sei con la, ti viene tutto naturale. Questa è la cosa più importante, come l’unità del gruppo».