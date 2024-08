VIDEO – Fiorentina-Venezia 0-0 Serie A | gli highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024), anticipo pomeridianoseconda giornata diA 2024-2025, si è concluso con il risultato di 0-0: questo ilcon gligiocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. SOLO SEGNO X –0-0 nell’anticipo pomeridianoseconda giornata diA. Lasa andare avanti soltanto a forza di pareggi. Dopo quello a Parma in campionato e con la Puskas Akadémia in UEFA Conference League ne arriva uno anche col, in unanon certo esaltante e col pubblico del Franchi che non gradisce. Ci vuole mezz’ora per un’occasione decente, con rovesciata di Christian Kouamé e parata sulla linea di Jesse Joronen a evitare l’1-0. Poco dopo bella discesa di Fabiano Parisi e sinistro sul primo palo che il portiere deldevia in corner, ripetendosi appena prima dell’intervallo su Amir Richardson.