Venditti attacca una ragazza disabile | le scuse pubbliche e la reazione dei genitori di lei

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ha fatto molto rumore, com’è giusto che sia, il video che mostra Antonellorispondere a tono e poire unapresente al suo concerto. Una provocazione continuata anche quando gli è stato fatto notare la cosa. “E ho capito. È un ‘ragazzo speciale’ che però deve imparare l’educazione. Non esistono ‘ragazzi speciali’, l’educazione è una cosa“. Ora dopo il concerto è stato così “costretto” a fare un video e rispondere alla polemica. “Mi metterei a piangere, mi dispiace tantissimo” – ha esordito – “Non sono un mostro, sta montando una polemica stupida per chi mi conosce. Ho sbagliato, ho sbagliato perché nel buio non mi sono accorto di questa. Pensavo fosse una contestazione politica alla quale sono abituato, quindi ho risposto in maniera molto violenta a questadella quale sono venuto a conoscenza.