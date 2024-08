Varone vuole rifarsi | | Ci vediamo lunedì

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il pareggio di Ferrara ha lasciato tanta delusione tra i tifosi dell’Ascoli che ora aspettano con ansia la possibilità di assistere al primo successo del campionato.nell’appuntamento serale con la Pianese il tecnico Carrera e i suoi uomini per non alimentare malumori saranno quasi obbligati a portare a casa i tre punti contro un avversario da non sottovalutare, ma comunque allestito con l’umile ambizione di mantenere la categoria. I toscani sabato hanno sfiorato il colpo grosso col Perugia e arriveranno sotto le cento torri per cercare di dare continuità ai risultati e magari portare a casa altri punti utili per la salvezza. Nel Picchio invece c’è chi esce allo scoperto parlando apertamente di obiettivo serie B e promozione.