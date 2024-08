Us Open tutti gli italiani in campo oggi | tocca a Berrettini e Musetti Gli orari | quando e dove vederli in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Cominciano gli Us2024:, lunedì 26 agosto, è il giorno in cui inizia ufficialmente il torneo di Flushing Meadows con le prime partite del primo turno dei tabelloni maschile e femminile. Il day 1 della 144esima edizione dello Slam di New York, l’ultimo della stagione, vede i due campioni in carica: Novak Djokovic e Coco Gauff. Ma anche il numerosissimo contingente azzurro comincia a giocarsi le sue carte. Il primo italiano ad esordire è Luca Nardi contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut. La grande attesa però è soprattutto per Matteoe Lorenzo. Inanche Luciano Darderi e tra le donne Lucia Bronzetti e Martina Trevisan. Ecco il programma completo degli azzurri in, con gli