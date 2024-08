Salute un sensore elastico per la diagnosi precoce di infarto e ictus

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ricercatori di Singapore hanno sviluppato una tecnologia indossabile che potrebbe eliminare, per alcuni esami, la necessità di raccogliere campioni di fluidi biologici, consentendo di rilevare in anticipo condizioni mediche come l’. Il, realizzato con un idrogel, è in grado di monitorare biomarcatori presenti nel plasma e in altri fluidi corporei, come il colesterolo e la concentrazione di lattato. Quest’ultimo, un composto tossico per le cellule, è associato all’insorgere della fatica muscolare. Il progetto, condotto da ricercatori della National University of Singapore (NUS), dall’Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) e dall’Institute of Materials Research and Engineering, ha portato alla creazione di un dispositivo indossabile che permette il monitoraggio continuo e non invasivo in tempo reale.