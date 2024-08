Quando finirà il grande caldo Giuliacci fa il conto alla rovescia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 agosto 2024) Le alte temperature stanno tenendo banco nelle ultime ore. Ma fino adurerà questa situazione di incontrastata alta pressione. Sul sito meteo.it si parla di quello che ci aspetta nei prossimi giorni. Sicuramente la situazione non cambierà in modo significativo fino al weekend. Anzi. al centro-sud si parlerà ancora dimolto intenso. Ma l'arrivo di settembre cambierà il quadro complessivo. "Tra lunedì 2 e martedì 3 settembre è probabile l'arrivo di una perturbazione - spiega il colonnellosul sito - Si formerà un vortice di bassa pressione che poi potrebbe insistere per gran parte della settimana portando sull'Italia tanta instabilità e, soprattutto, una graduale attenuazione del". Insomma l'afa e le altissime temperature hanno i giorni contati.