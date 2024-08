Napoli-Bologna | l’analisi di Iannanto dell’arbitraggio di Pairetto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ilè finalmente tornato alla vittoria al Maradona, un risultato che mancava addirittutra dal 3 Marzo quando il bottino pieno fu fatto ai danni della Juventus per 2-1. Questa volta a lasciare i 3 punti sul campo è stato ilin una gara diretta dal “solito”. Unnon spumeggiante nella conduzione del gioco, ma che si è dovuto trovare a fare i conti con il possesso palla a favore degli avversari. Lo stessoche però è stato più cinico ed è riuscito a trasformare in gol ben 3 azioni. Gli azzurri di mister Conte, a tratti, hanno disegnato delle ottime trame di gioco confezionando azioni degne del bel tempo che fu per poi chiudersi e difendere ordinatamente in 11 dietro la linea del pallone.