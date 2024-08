Morte Eriksson | l’omaggio del campionato di Serie A

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2024) Nella mattinata odierna, la notizia delladi Sven-Goranha fatto il giro del mondo. L’amato ex allenatore svedese è morto a causa di un cancro al pancreas contro il quale combatteva ormai da tempo. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di squadre, calciatori e personalità sportive e non che hanno incrociato il suo cammino. La FIGC, stando a quanto si legge in un comunicato emesso nel pomeriggio, ha fatto sapere che “verrà osservato un minuto di raccoglimento su tutti i campi diA (maschile e femminile) eB prima delle gare in programma oggi e nella prossima giornata di“. L'articolodeldiA CalcioWeb.