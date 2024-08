Lutto nel mondo della ristorazione il noto chef Stefano Serrani muore a 54 anni in vacanza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 agosto 2024) La comunità di Ancona è inper la scomparsa improvvisa di, stimatodi 54è morto nella mattinata di ieri mentre si trovava in campeggio, colto da un malore improvviso all’internostruttura dove stava soggiornando. Nonostante i tentativi di soccorso, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’accaduto è intervenuta anche la polizia.Leggi anche: Giuseppea 24. Malore mentre era incon gli amiciera una figura molto apprezzata nelad Ancona. Si era formato presso l’Osteria Strabacco di Danilo Tornifoglia, un locale storicocittà, e aveva poi lavorato all’Opera NovaMarca, prima come dipendente e successivamente come socio. La sua carriera lo aveva poi portato a lavorare al Morsi&Sorsi, sempre ad Ancona.