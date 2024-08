Londra palazzo a fuoco | un centinaio di evacuati anche bambini Le ultime notizie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 – Un incendio devastante a Dagenham, nella zona est di, sta impegnando oltre 200 vigili del. Due persone ferite sono state trasportate in ospedale. Lo riporta Sky News affermando che undi persone, tra cui, sono state evacuate ed è in corso una “importante operazione di ricerca e soccorso”. I vigili deldihanno affermato che l’edificio, descritto come un edificio residenziale e commerciale ad uso misto, presentava “diversi problemi di sicurezza antincendio”. Come spiega la Bbc, le impalcature attorno all’edificio in Freshwater Road sono andate in fiamme, così come parti del condominio fino al sesto piano e il tetto. I vigili deldihanno spiegato che al momento non sono state determinate le cause dell’incendio che ha investito l’edificio “a uso residenziale e commerciale’’.