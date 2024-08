Lo striscione omaggio a Verdigi | Il tuo gesto eroico per sempre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) "Marco, il tuonon verrà mai dimenticato. Da vent’anni eroe di Pisa". Sabato sera, contro il Palermo, la Curva Nord Maurizio Alberti ha omaggiato la figura dia 20 anni dalla sua scomparsa. Diversi striscioni hanno infatti composto questa scritta, insieme a cori e un lungo applauso, che si è protratto anche a fine partita quando lo speaker dell’Arena Garibaldi Marco Guidi ha invitato lo stadio ad applaudire. Il 21 agosto infatti si era svolta la celebrazione del ventennale della morte di, in via Crosio, proprio nelle vicinanze di piazza Viviani a Marina di Pisa, vicino a dove perse la vita il ragazzo, un monumento che ne ricorda le gesta., a soli 23 anni, sangiulianese e tifoso del Pisa, non esitò a lanciarsi in mare per salvare la vita di due bambini.