LIVE Musetti-Opelka US Open 2024 in DIRETTA | entrano in campo i due giocatori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.12 Inizia il riscaldamento pre-match. 21.11 I duesi avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito. 21.10inLorenzoe Reilly. 21.08 Scena curiosa:sono pronti a bordoma sono costretti a pazientare. L’intervista sul7 a Matteo Berrettini è andata lunga ritardando le varie operazioni necessarie tra i due match, 21.06 L’incontro odierno sarà un test importante per il toscano. Negli ultimi mesisembra aver trovato la quadra del proprio gioco ed i risultati non sono tardati ad arrivare. L’azzurro ha raggiunto la semifinale a Wimbledon, sfatando il tabù erba, e conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi. 21.03 Nel primo turno degli USaffronterà il gigante statunitense.