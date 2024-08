Lazio Giorgia Meloni Simone Inzaghi | i messaggi di cordoglio per la morte di Eriksson

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sven-Goranè morto oggi dopo una lunga malattia. Da qualche tempo gli era stato diagnosticato un tumore al pancreas e lo stessoaveva comunicato la sua malattia al mondo, con un toccanteo. Lo storico allenatore svedese, protagonista dell’ultimo scudetto della, se ne è andato circondato dall’affetto della sua famiglia e sono tante le reazioni del mondo del calcio e non solo dopo la sua scomparsa. Mondomorto per cancro al pancreas: che cos'è e come si curain lutto “Grazie per tutto ciò che hai fatto per noi, mister“, è ilo dellasu X. Il club è in lutto, dietro allo stemma c’è il colore nero. Ildella Fiorentina “La Fiorentina si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Sven Göran