Israele Ben Gvir provoca ancora | Costruirei una sinagoga sul Monte del Tempio La mossa in stile Sharon per minare i negoziati su Gaza

(Di lunedì 26 agosto 2024) Mesi di ultimatum lanciati al governo di cui è ministro per indurre Benjamin Netanyahu a usare un pugnopiù duro contro Hamas, inframmezzati dazioni sullo status quo deldel. Ogni volta che parla o si muove, Itamar Benavvicina sempre più l’accendino a una miccia che rischia di far saltare l’intera regione. Oggi il ministro israeliano della Sicurezza nazionale ha detto in un’intervista alla radio militare che sul luogo che a Gerusalemme i fedeli musulmani chiamano “Spianata delle Moschee” lui “costruirebbe una” perché “non esiste parità di diritto tra ebrei e musulmani”. Solo parole, si direbbe, se non fosse per l’estrema delicatezza del contesto in cui arrivano, nel pieno dei faticosiper il cessate il fuoco a. Il sito, situato nel cuore della Città Vecchia, è diventato nelle ultime settimane il suo palco preferito.