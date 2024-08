Il ghiacciaio del Flua non c’è più | al posto della massa sul Monte Rosa solo rocce e detriti – Le immagini di Legambiente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Deldel“ormai è rimasto il vuoto, è unestinto” e “a parte alcune placche di neve residui delle nevicate primaverili” non c’è altro che roccia. È l’allarme lanciato dadurante la terza tappaCarovana dei ghiacciai, la campagna dedicata al monitoraggio dei giganti bianchi delle nostre Alpi portata avanti in collaborazione con Cipra Italia e con la partnership scientifica del Comitato glaciologico italiano. Ildel, quindi, che nell’800 era “grande quanto 112 campi di calcio”, non c’è più. Al suocolonizzati da vegetazione e insetti impegnati a costruire “nuovi ecosistemi in evoluzione”. L'articolo Ildelnon c’è più: alsul” – Lediproviene da Il Fatto Quotidiano.