Il fratello | Sergio torni al lavoro deve respirare

(Di lunedì 26 agosto 2024) SERIATE (Bergamo) Mirko è uno dei due fratelli diRuocco, il compagno di Sharon Verzeni. Ha 28 anni, vive a Seriate con la madre e l’altro, Stefano. Sapevate che Sharon si era avvicinata a Scientology? "Non sapevamo neppure cosa fosse Scientology". Sharon lo frequentava? "Forse qualche corso. Non so se sia andato anche mio, magari una volta".era d’accordo con la decisione di Sharon? "Non lo so, ma penso che non avrebbe avuto niente da obiettare. Se andava bene a lei, lui non è uno che direbbe di no". Come vede? "È tranquillo. È sempre al comando dei carabinieri. Essendo estraneo a tutto, non può che essere tranquillo. Speriamo che presto ci sia un colpevole, speriamo pere per la famiglia di Sharon". Vi sentite con? "Certo. È venuto anche ieri a cena da noi. È tranquillo. Poi, lui è uno un po’ chiuso, non parla tanto".