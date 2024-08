Guida per esplorare i tesori di quartiere di Milano

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) Rientrare adalle vacanze estive, offre l’opportunità perfetta per riscoprire i lati meno noti di questa città. Mentre la routine quotidiana riprende il suo corso, è il momento ideale perle botteghe storiche che da decenni caratterizzano il centro storico e raccontano l’evoluzione della città., la vibrante capitale della moda e del design, nasconde un patrimonio di tradizione e autenticità che spesso sfugge allo sguardo dei turisti affezionati alle principali attrazioni e American Express, in collaborazione con Confesercentie il Touring Club Italiano, ha lanciato ladi” per invitare cittadini e turisti a immergersi nell’anima più genuina di