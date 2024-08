Ezio Gamba il maestro di judo di Vladimir Putin lascia la Russia e si candida alla presidenza della federazione italiana

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma, 26 agosto 2024 – L’exdidisiFijlkam., medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca del 1980 e argento a Los Angeles 1984, si è appena dimesso dal ruolo di coordinatore tecnico delle nazionali russe, incarico per il quale aveva un contratto valido fino al 2028. Un legame a doppio filo quello di, bresciano di 65 anni, con la, tanto che proprionel 2016 gli concesse la cittadinanza per meriti sportivi. L’uomo che metteal tappeto. "Ma lo zar è un combattente nato" epa05093082n President(R) meets on tatami withnational team's coach Italian(L) during a training session of then nationalteam in Sochi,, 08 January 2016.