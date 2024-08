Eriksson ci lascia il cordoglio dell’Inter | ‘Stretti attorno alla famiglia’

Leggi tutta la notizia su inter-news

Il mondo del calcio dice addio a Sven-Goran. L'ex tecnico cia 76 anni dopo una fulminante malattia. Il. VICINANZA – La scomparsa diha commosso il mondo del calcio, che si unisce al dolore di tutta la famiglia. L'Inter, ovviamente, si aggiunge scrivendo un proprio messaggio di vicinanza: "FC Internazionale Milano esprime il proprioper la scomparsa di Sven-Görane si stringefamiglia e a tutto il mondo del calcio in questo momento di lutto".