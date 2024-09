Chi era Nicola Fuiano autore storico del Grande Fratello scomparso a 61 anni?

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma, 25 agosto 2024 – Il mondo dello spettacolo italiano è in lutto per la scomparsa die voce indimenticabile del confessionale del. Con la sua dipartita a 61, Roma perde un talentuoso protagonista del dietro le quinte della televisione, che ha saputo lasciare un segno indelebile non solo tra i colleghi, ma anche tra i concorrenti dei più popolari reality show italiani. Una carriera tra danza e televisioneiniziò la sua carriera nell’arte come ballerino, un talento che lo portò a calcare palcoscenici prestigiosi come quelli del Teatro dell’Opera di Roma. Fu parte di compagnie di danza come Afrodanza e il Teatro Koros, per poi proseguire come coreografo, dirigendo musical e film come Porci con le ali, La Bugiarda e Correre contro.