Barbara D’Urso mette all’asta gli abiti indossati in 20 anni di Mediaset | Andrà tutto in beneficenza ecco come e quando – Il video

(Di lunedì 26 agosto 2024)ha scelto TikTok – piattaforma dove continua a “tenere caldo” il suo pubblico dopo la rottura con– per lanciare una grande iniziativa di. Un filmato dove non manca un po’ di acredine verso il suo storico datore di lavoro, con cui «si è interrotto in maniera un po’ brusca il rapporto» dopo aver «datoil cuore». Ma sono proprio gliin 20di conduzione di trasmissionia essere l’oggetto dell’operazione: la conduttricerà infattii vestiti con cui è comparsa in alcuni programmi che hanno fatto la storia (recente) dell’emittente. Dal vestito rosso del Grande Fratello 4 del 2005 («Ragazziiii»), all’«abito pesce» indossato due volte negli studi del Biscione a distanza di 15ironizza anche sul fatto che tutti i capi d’abbigliamento, nonostante il tempo trascorso, le stanno ancora bene.