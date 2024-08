Addio Eriksson Enrico Chiesa | Allenatore straordinario Ecco il mio ultimo ricordo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 26 agosto 2024) La morte di Sven-Goranlascia un vuoto incolmabile nel mondo del calcio.lo ricorda in esclusiva ai nostri microfoni Roma, Lazio, Fiorentina e Sampdoria. Sono queste le quattro squadre allenate in Italia da Sven-Goran, morto oggi, lunedì 26 agosto, all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. Cinque stagioni alla guida dei doriani: una Coppa Italia, un terzo posto in campionato, ma soprattutto ha vissuto un’era molto particolare: ovvero il tramonto della gestione Mantovani. Ildidi(Ansa) – Notizie.comSono diversi i giocatori cheha allenato durante la sua esperienza sulla panchina doriana. Tra loro Roberto Mancini, Walter Zenga, Gianluca Pagliuca, Gianluca Vialli, Chicco Evani, Attilio Lombardo, Clarence Seedorf, approdato in Italia proprio grazie all’ex tecnico svedese, Daniele Mannini ed