Wta Monterrey 2024 | Noskova batte Sun in due set e vince il primo titolo in carriera

(Di domenica 25 agosto 2024) Lindaha battuto Lulu Sun in due set nella finale del Wta 500 dindo così iltrofeo innel circuito maggiore, dopo due finali perse ad Adelaide e a Praga, entrambe nel 2023. Il risultato finale è di 7-6(6) 6-4 in un’ora e cinquanta di gioco. Nelset, la ceca si porta subito sul 2-0, subendo però l’immediato contro break da parte della neozelandese. Pioggia di palle break nei game successivi, ma le due tenniste tengono i rispettivi servizi e allora si arriva al tiebreak, doverecupera dal 4-6, annullando anche due set point a Sun. Nel secondo set, dopo aver annullato una palla break nel secondo game, abasta il break nel quinto gioco per poi non rischiare niente e chiudere quindi la partita.