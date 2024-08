Traffico Roma del 25-08-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 25 agosto 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione si circola senza problemi al momento lungo la rete viaria della capitale Qualche rallentamento per ilsi registra sulla-napoli tra Frosinone e Colleferro in direzioneproseguono i lavori sulla tangenziale est che resta chiusa tra l’uscita Verano San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni la riapertura è prevista per il prossimo 2 settembre infine questa sera alle ore 20:45 presso lo stadio Olimpico l’incontro di calcioEmpoli per la seconda giornata del campionato di Serie A dalle ore 18:30 disciplina diprovvisoria intorno la zona dello stadio il potenziato il servizio di trasporto pubblico per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.