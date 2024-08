Spostavano le moto e tornavano a rubarle | 3 arresti a Pesaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024)25 agosto 2024 – Agivano in tre. Prendevano di mira unadi grossa cilindrata parcheggiata in un marciapiede o in un cortile condominiale. Si avvicinavano, forzavano il blocco sterzo e, malgrado si disattivasse automaticamente l’accensione della, il terzetto riusciva a trascinarla per qualche decina di metri nascondendola in un anfratto della strada. Soltanto qualche ora dopo, con calma, sarebbero tornati a prenderla con un furgone per poi farla sparire. Questo ‘giochetto’ è stato scoperto l’altro ieri dalla polizia chiamata da un inquilino che si era accorto dello spostamento forzata di unaBmw 1200 cc parcheggiata in un cortile di via Cavallotti. Il vicino ha preso nota anche del numero di targa della vettura usata dal terzetto per arrivare sul posto. Informazioni che l’inquilino ha passato subito alla polizia.