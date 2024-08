Papa Francesco furioso con Zelensky | Le Chiese non si toccano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 agosto 2024) Durante i saluti dopo l’Angelus,ha espresso la sua preoccupazione per la recente decisione del governo ucraino di mettere al bando la Chiesa ortodossa legata al Patriarcato di Mosca. “Temo per la libertà di coloro che pregano”, ha dichiarato il Pontefice, sottolineando l’importanza di non abolire direttamente o indirettamente nessuna Chiesa cristiana. Le parole digiungono un giorno dopo che il presidente ucraino Volodymyrha firmato la legge che vieta l’operatività della Chiesa ortodossa russa in Ucraina. La legge, approvata con una maggioranza schiacciante il 20 agosto, concede alle parrocchie coinvolte un periodo di nove mesi per interrompere i legami con la Chiesa ortodossa russa.