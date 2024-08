Napoli aspettando l’arrivo di Lukaku E Osimhen…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 25 agosto 2024) Ile Romelu: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Le visite mediche dinon arriveranno prima della giornata di martedì. Questo weekend è servito alle parti per sistemare gli ultimi tasselli dal punto di vista contrattuale e dei diritti d’immagine”. Il primo allenamento con il“Il primo allenamento della punta a Castel Volturno ci sarà mercoledì.sarà convocato per-Parma in programma sabato allo stadio Maradona”. E Osimhen E Victor Osimhen? Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “La finestra dei trasferimenti in Europa si chiuderà venerdì, mentre quella della Saudi League il 6 settembre.