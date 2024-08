LIVE Lazio-Inter Primavera 0-0 | inizia la partita!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024)è lavalida per la seconda giornata del Campionato1 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. La squadra di Andrea Zanchetta cerca la prima vittoria della stagione. Fischio d’inizio previsto alle ore 11, si gioca al campo Mirko Fersini di Formello.0-0 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 6? Tiro di Topalovic da lontano, palla alta! 5? OCCASIONISSIMA LAVELLI! Palla in mezzo, sponda di De Pieri e tap-in di Lavelli, fermato da una grande parata di Renzetti. 2? Cuzzarella a tu per tu con Calligaris, l’arbitro fischia fuorigioco. 11LA10.59 Le squadre sono entrate in campo:in maglia nerazzurra,con la classica biancoceleste. 10.