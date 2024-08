LIVE America’s Cup 2024 Preliminari in DIRETTA | Luna Rossa batte Alinghi in rimonta tra poco la finale con New Zeland

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:31 Problema in strambata per Orient Express, che subisce il sorpasso dell'imbarcazione avversaria. 15:28 Passaggio al primo cancello con i francesi che accumulano un margine di 16 secondi rispetto ad Ineos Britannia. 15:26 Nonostante i problemi Orient Express Racing Team piazza un solido lato di bolina guadagnando 150 metri di margine sui britannici. 15:23 Errore anche per gli inglesi, che transitano in anticipo sulla linea di partenza annullando il vantaggio conseguito dopo la penalità dei transalpini. 15:22 Subito penalità in pre partenza per i francesi, che partiranno con una zavorra non da. ORIENT EXPRESS (FRA) – INEOS BRITANNIA (GBR) 15:18 Tra pochi minuti spazio all'ultimo match race del round robin che vedrà in mare Orient Express Racing Team ed Ineos Britannia. 15:13 26'46" il crono di