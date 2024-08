Kiev ' Minsk ammassa truppe rischio di atti ostili'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024)afferma che la Bielorussia "al confine e mette in guardia daldi "". Una nota del ministero degli Esteri ucraino spiega che "secondo informazioni dell'intelligence ucraina, le forze armate della Bielorussia, sotto il pretesto di esercitazioni, stanno concentrando personale, equipaggiamento, carri armati, l'artiglieria, i lanciarazzi multipli e le difese aeree nella regione di Gomel, vicino ai confini settentrionali dell'Ucraina. Sono stati avvistati anche mercenari dell'ex Wagner". "Lo svolgimento di esercitazioni vicino al confine e alla centrale nucleare di Chernobyl costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale dell'Ucraina e per la sicurezza mondiale in generale.